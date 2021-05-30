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Son Dakika! MSB duyurdu: Bugüne kadar 24 bin 714 kişi ihraç edildi

30.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), FETÖ ile mücadelenin karalılıkla devam ettiğini belirtirken 15 Temmuz 2016’dan bu yana 24 bin 714 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

Son Dakika! MSB duyurdu: Bugüne kadar 24 bin 714 kişi ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bakanlığın açıklamasından satır başları:

"1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi.

(Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildi.

(FETÖ ile mücadele) Mücadele kararlılıkla devam ediyor. 15 Temmuz 2016’dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
fetö Milli Savunma Bakanlığı

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