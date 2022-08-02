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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Son Dakika: MSB duyurdu! Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

02.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. MSB görüntülere de yer verdiği paylaşımda "Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: MSB duyurdu! Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi: MSB, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı Gara
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