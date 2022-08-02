Son Dakika: MSB duyurdu! Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi: MSB, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.#MSB pic.twitter.com/sdZFUPrthK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022





