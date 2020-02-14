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  4. Son dakika! MSB duyurdu: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB duyurdu: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 08:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika! MSB duyurdu: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

msb


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İdlib MSB Milli Savunma Bakanlığı Son dakika

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