Son dakika! MSB duyurdu: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda, \u015funlar kaydedildi:\n"\u0130dlib b\u00f6lgesinde \u00e7e\u015fitli kaynaklardan al\u0131nan son bilgilere g\u00f6re, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildi\u011fi \u00f6\u011frenilmi\u015ftir."\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kestanenin mucizevi faydalar\u0131PARTNERYok b\u00f6yle de\u011fi\u015fim! G\u00f6ren hayran kal\u0131yor3 katl\u0131 fabrika sabaha kar\u015f\u0131 alev ald\u0131
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