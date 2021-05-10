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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

10.05.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından "Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.


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pkk Milli Savunma Bakanlığı

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