Son Dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından "Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.

Kahraman pilotlarımızdan tam isabet!



Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/k4WdjHiIoB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2021



