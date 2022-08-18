Son Dakika: MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/UpnmWEBvxU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2022
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