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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

18.08.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı terörist
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