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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan P.Uzm.Çvş. Furkan Gök şehit oldu

Son Dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan P.Uzm.Çvş. Furkan Gök şehit oldu

22.04.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan P.Uzm.Çvş. Furkan Gök şehit oldu

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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