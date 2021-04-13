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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! Saldırı amaçlı kullanılan balon böyle vuruldu

Son Dakika: MSB duyurdu! Saldırı amaçlı kullanılan balon böyle vuruldu

13.04.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de Zer Tepe Üs Bölgesi'ne saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balonun vurularak imha edildiğini açıkladı

Son Dakika: MSB duyurdu! Saldırı amaçlı kullanılan balon böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi." açıklamasını yaptı.


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Milli Savunma Bakanlığı Hakkari

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