Son Dakika: MSB duyurdu! Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/LdA8zroTnM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2021



