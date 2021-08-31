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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Son Dakika: MSB duyurdu! Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

31.08.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Dakika: MSB duyurdu! Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.


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pkk Milli Savunma Bakanlığı
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