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  4. Son Dakika! MSB duyurdu: Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı

Son Dakika! MSB duyurdu: Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı

02.05.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanının yerde kalmadığını, bölgede 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Dakika! MSB duyurdu: Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi" denildi.


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