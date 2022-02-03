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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! Toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: MSB duyurdu! Toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi

03.02.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, ''El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu'' sözlerine yer verildi.

Son Dakika: MSB duyurdu! Toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap sorulduğunu, El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.


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Milli Savunma Bakanlığı
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