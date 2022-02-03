Son Dakika: MSB duyurdu! Toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap sorulduğunu, El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

2⃣ Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz!



Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2022



