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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu! "TSK, Filistin’e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır"

SON DAKİKA | MSB duyurdu! "TSK, Filistin’e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır"

12.10.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Filistin'e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğu belirtildi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! "TSK, Filistin’e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır"

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak’ın; 5, 6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonlarda 194 hedef başarıyla imha edilmiştir. Söz konusu harekâtlarla terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, ilk belirlemelere göre 229 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir.

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640’a, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 983’e ulaşmıştır.

Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığı iddiaları tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil. Uçak Ürdün’den kalktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Filistin’e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır." (DHA)


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