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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

Son Dakika: MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

04.03.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı Mardin

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