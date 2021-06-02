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  4. Son Dakika! MSB duyurdu! Yol araması yapan time roketli saldırı

Son Dakika! MSB duyurdu! Yol araması yapan time roketli saldırı

02.06.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Hakkari'de yol araması yapan time, PKK'lı teröristlerce İran topraklarından roket atıldığı, çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son Dakika! MSB duyurdu! Yol araması yapan time roketli saldırı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı.


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pkk Milli Savunma Bakanlığı Hakkari

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