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  4. Son dakika! MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu

Son dakika! MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk’ta 1 askerin, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika! MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk’ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(DHA)

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Milli Savunma Bakanlığı MSB Hakurk şehit

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