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  4. SON DAKİKA | MSB "Hendeklere gömmeye devam ediyoruz" diyerek duyurdu! Aralarında kritik isim de var

SON DAKİKA | MSB "Hendeklere gömmeye devam ediyoruz" diyerek duyurdu! Aralarında kritik isim de var

03.10.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. "Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz." denilen açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu belirtildi.

SON DAKİKA | MSB "Hendeklere gömmeye devam ediyoruz" diyerek duyurdu! Aralarında kritik isim de var

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), biri sözde üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi."

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Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu msb
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