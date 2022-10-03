SON DAKİKA | MSB "Hendeklere gömmeye devam ediyoruz" diyerek duyurdu! Aralarında kritik isim de var

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), biri sözde üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi."



