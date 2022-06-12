SON DAKİKA | MSB kahreden haberi duyurdu! P.Uzm.Çvş. Ömer Yıldırım ve P.Uzm.Onb. Mehmet Ali Çap şehit oldu

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, terör örgütü PKK mensubu teröristlerle çıkan çatışma sonucu P.Uzm.Çvş. Ömer Yıldırım ve P.Uzm.Onb. Mehmet Ali Çap şehit oldu, 2 asker de yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu P.Uzm.Çvş. Ömer YILDIRIM ve P.Uzm.Onb. Mehmet Ali ÇAP şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."



