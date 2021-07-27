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  4. Son Dakika! MSB: Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Son Dakika! MSB: Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

27.07.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB, Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit, bir askerin de yaralı olduğunu açıkladı.

Son Dakika! MSB: Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Milil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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