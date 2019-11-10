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Son dakika! MSB: Son 24 saate 16 taciz/saldırı gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce tacizlerin devam ettiği, son 24 saatte 16 taciz/saldırının gerçekleştiğini açıkladı.

Son dakika! MSB: Son 24 saate 16 taciz/saldırı gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. MSB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi."


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Anahtar Kelimeler:
MSB taciz saldırı Barış Pınarı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hani Suriye'yi ne zaman fethedeceksiniz. Onca fetih duası boşa mı gidecek.
Tacizi bildirmek yerine silindir gibi ezin geçin.
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