Son dakika: MSB sözleşmeli er alımını ileri bir tarihe erteledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2020 yılı sözleşmeli er alımına ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada "2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır." ifadelerine yer verdi.

2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2020



