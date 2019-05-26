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Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 15.07'de merkez üssü Muğla Yatağan olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da saat 15.00 ile 15.07 arasında 3 deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden verilen bilgiye göre, İlk deprem 15.00’te Yatağan ilçesi Cazkırlar Mahallesi'nde 3,4 şiddetinde gerçekleşti. Bu depremin 2 dakika ardından bu defa Yatağan ilçesi merkez üssü olarak gerçekleşen 3,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Arka arkaya meydana gelen depremlerin ardından saat 15.07’de bu defa yine Yatağan ilçesi Yayla bu defa 4,2 şiddetinde hissedildi.

Muğla’da arka arkaya meydana gelen depremlerde şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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