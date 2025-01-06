SON DAKİKA | Muğla'da akşam deprem sabah deprem! Yine 4 büyüklüğünde... Bu kez merkez üssü Marmaris

Son dakika: Muğla yeni günde depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 13 km olarak açıklandı.

MUĞLA'DA DÜN AKŞAMDA DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Muğla'da dün akşam saatlerinde yine 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Merkez üssü Menteşe ilçesi olan deprem saat 20.43'te meydana gelmişti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlenmişti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43'te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer vermişti.