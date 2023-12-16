SON DAKİKA MUĞLA'DA DEPREM! Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Aydın, Denizli ve Burdur'dan da hissedildi!

Muğla'da deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Muğla'nın Fethiye ilçesi başta olmak üzere Aydın, Denizli ve Burdur gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Muğla depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Muğla'da deprem açıklaması...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla Fethiye ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 29.62 kilometre olarak açıklandı. Depremin OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)'nda gerçekleştiği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

16-12-2023 20:33:43 36.4906 28.8678 29.62 MW 4.0 Akdeniz - [21.99 km] Fethiye (Muğla) 613073

16-12-2023 19:47:55 40.4511 27.7744 7.01 ML 1.7 Erdek (Balıkesir) 613072

16-12-2023 19:29:32 36.4394 29.1392 14.68 ML 2.0 Fethiye (Muğla) 613071

16-12-2023 19:23:18 38.1344 36.8344 6.99 ML 3.0 Afşin (Kahramanmaraş) 613069

16-12-2023 19:11:41 37.3531 28.1381 6.95 ML 1.3 Yatağan (Muğla) 613070

16-12-2023 18:30:32 38.1858 38.4856 7 ML 0.9 Battalgazi (Malatya) 613068

16-12-2023 17:59:41 38.3044 38.5542 7.17 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) 613067

16-12-2023 17:35:18 38.2897 38.265 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 613066

16-12-2023 16:42:50 37.8264 36.2008 7 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 613065

16-12-2023 16:25:36 38.0353 27.0761 8.58 ML 1.5 Menderes (İzmir) 613063

16-12-2023 16:24:01 38.2539 27.3797 10.28 ML 2.0 Torbalı (İzmir) 613062







