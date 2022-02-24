Son Dakika: Muğla'da korkutan deprem! İşte büyüklüğü...

Son dakika haberi: Muğla'da korkutan bir deprem yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi. AFAD verilerine göre saat 17.50'de meydana gelen deprem 7.00 km derinlikte kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ula (Mugla)
Tarih-Saat : 24.02.2022, 17:50:35 TSİ
Enlem : 37.0728 N
Boylam : 28.3720 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/JMVMcY2kTA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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