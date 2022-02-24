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Son Dakika: Muğla'da korkutan deprem! İşte büyüklüğü...

24.02.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muğla'nın Ula ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 17.50'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Son Dakika: Muğla'da korkutan deprem! İşte büyüklüğü...

Son dakika haberi: Muğla'da korkutan bir deprem yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi. AFAD verilerine göre saat 17.50'de meydana gelen deprem 7.00 km derinlikte kaydedildi.

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