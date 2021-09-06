Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.53'te meydana gelen depremin derinliği 17.98 kilometre, kıyıya olan uzaklığı ise 76.70 kiloımetre olarak ölçüldü.



