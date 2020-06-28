Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 20:43'te 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM: Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20.43'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 28, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; Herhangi bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimizle görüştüm. Şu anda hiçbir olumsuzluk geliyor. Zaten 5.2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçüleri içerisinde baktığımızda çok yıkıcı olma ihtimali çok düşük. Ayrıca derinliği de çok fazla. O nedenle hissettik herkes telaşlandı. Belediyemiz dahil tüm muhtarlarımızı aradık. Olumsuz bir durum yok.
Muğla Valisi Orhan Tavlı da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Can kaybı ya da hasar bilgisi yok" dedi.
Kandilli Rasathanesi önce depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı, daha sonra 5.4 olarak revize etti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 28, 2020
OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) https://t.co/3W7oIBSfnj
28.06.2020, 20:43:28 TSİ
Büyüklük: 5.6
Derinlik: 67.1 km#Kandilli
Deprem, Muğla haricinde İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.