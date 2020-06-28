HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 20:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AFAD, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi önce depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı, daha sonra 5.4 olarak revize etti. Deprem, Muğla haricinde İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün depremle ilgili, "Herhangi bir olumsuzluk yok" dedi. Muğla Valisi Orhan Tavlı da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Can kaybı ya da hasar bilgisi yok" dedi.

AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 20:43'te 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI GÜRÜN'DEN AÇIKLAMA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; Herhangi bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimizle görüştüm. Şu anda hiçbir olumsuzluk geliyor. Zaten 5.2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçüleri içerisinde baktığımızda çok yıkıcı olma ihtimali çok düşük. Ayrıca derinliği de çok fazla. O nedenle hissettik herkes telaşlandı. Belediyemiz dahil tüm muhtarlarımızı aradık. Olumsuz bir durum yok.

MUĞLA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Orhan Tavlı da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Can kaybı ya da hasar bilgisi yok" dedi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi önce depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı, daha sonra 5.4 olarak revize etti.

İZMİR VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Muğla haricinde İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Kız arkadaşını sokak ortasında darp etmişti! Flaş kararKız arkadaşını sokak ortasında darp etmişti! Flaş karar
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti!

Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti!

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Öğrenci ve veliler dikkat! Yarın başlıyor

Öğrenci ve veliler dikkat! Yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Diğer Haberler
Eski TRT başspikeri Cihangir Göker hayatını kaybetti (Cihangir Göker kimdir?)

Duayen isim hayatını kaybetti!

Neden bu kadar çok sallanıyoruz? Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy Marmaris depremini değerlendirdi

Neden bu kadar çok sallanıyoruz? Canlı yayında önemli açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi analizi

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi analizi

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

Samsun'da feci kaza! 4'ü çocuk 8 kişi yaralı

Feci kaza! 4'ü çocuk 8 kişi yaralı

Adana'da büyük yangın! Ekipler teyakkuza geçti

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.