SON DAKİKA | Muğla ve Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı! Peş peşe açıklamalar, bu tarihlere dikkat

Son dakika: Antalya ve Muğla için yüksek sıcaklık uyarısı geldi. Antalya ve Muğla Valilikleri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan meteorolojinin 19 Temmuz verilerine göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Amasya'nın kuzey çevreleri, Tokat, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda rüzgarın hızını 70 km'ye kadar çıkarması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

ANTALYA'DA SICAKLIKLAR 44 DERECEYİ BULACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz 2022 Salı günü ile 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca, aynı tarihler arasında nem oranının yüzde 10 ila 30 arasında tahmin edildiği ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklığın, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN VATANDAŞLARA UYARI

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde içinde bulunulan haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 21 Temmuz'dan itibaren Kıyı Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvette olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar verilerine göre kentte orman yangını riski bulunduğu vurgulanan açıklamada, beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerektiği kaydedildi.

Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konusunda daha duyarlı olunması talep edilen açıklamada, özellikle hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi.

BUGÜN (19 TEMMUZ) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Amasya'nın kuzey çevreleri, Tokat, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir için sarı uyarıda bulundu.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Tokat ve Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık





