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  4. Son dakika: Muğla ve Van'da peş peşe korkutan depremler!

Son dakika: Muğla ve Van'da peş peşe korkutan depremler!

21.10.2023 07:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.47'de meydana gelen depremin ardından bu kez korkutan haber Van'dan geldi. Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Muğla ve Van'da peş peşe korkutan depremler!

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

FSDFF

VAN GÖLÜ'NDE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.

(AA)

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