SON DAKİKA | Muğla Yatağan ve Ula'da orman yangını! Alevler yayılıyor, yerleşim yerleri tehdit altında

Son dakika: Muğla'da eş zamanlı orman yangını başladı. Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ve Ula ilçesi Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda alevler yükselmeye başladı.

Ormandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Hızla yangın bölgelerine ulaşan ekipler karadan rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile havadan destek verdi.

Havadan ve karadan yoğun bir şekilde alevlerle mücadelenin başladığı bölgelerde ekipler yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA

Öte yandan alevler yayılıyor, yerleşim yerleri tehdit altında.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır