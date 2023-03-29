SON DAKİKA | Muhalefet cephesinde 14 Mayıs için 'kritik' viraj! Herkesin beklediği Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi başladı

Son dakika: Seçime 46 gün kala herkesin merakla beklediği Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde başladı. Seçimler için özellikle muhalefet cephesi tarafından 'kritik viraj' olarak görülen görüşme için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte saat 17.00'de genel merkeze geldi.

KILIÇDAROĞLU-İNCE GÖRÜŞMESİNDEN NASIL BİR SONUÇ ÇIKACAK?

Adaylığının ilan edilmesinden sonra daha önce Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve HDP'yi ziyaret eden Kılıçaroğlu'nun İnce ile yapacağı görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı merakla beklenirken, gözler yapılacak muhtemel açıklamalara çevrildi.

MUHALEFETTE 'OY BÖLME' TARTIŞMALARI

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 100 bin imza toplayarak aday olan Muharrem İnce'nin muhalefet bloğunun oyunu böleceği iddiaları kamuoyunda günlerdir tartışılırken; İnce ise söz konusu iddialara her fırsatta karşı çıkarak bu seçim sisteminde 'oy bölme' diye bir durumun söz konusu olmayacağını savunuyor. Özellikle CHP tabanı tarafından İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde yoğun bir baskı olduğu belirtilirken, İnce'nin ise adaylıkta kararlı olduğu vurgulanıyor.

MUHARREM İNCE, KILIÇDAROĞLU'NU KAPIDA KARŞILADI

Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce tarafından kapıda karşılandı.

