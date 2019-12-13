Son dakika Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı! (Muhammed Dahlan kimdir?

Orta Doğu'nun Kiralık Katili olarak adlandırılan Muhammed Dahlan'ın Filistin lideri Arafat'ın zehirlenmesinde perde arkasındaki isim olduğu öne sürülüyor. Mısır'daki darbe, Katar'a uygulanan abluka ve Yemen'deki kanlı saldırılarda adı geçiyor. 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'ye mali destek sağladığı gelen bilgiler arasında. Aynı zamanda Cemal Kaşıkçı cinayetinde de parmağı olduğu iddia ediliyor.

15 Temmuz darbe girişiminde aracılıkla suçlanan, son olarak Fetullah Gülen ile röportaj yapan Mısır kanalının sahibi olarak Türkiye’de gündeme gelen Filistinli Dahlan, alınan kararla terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi.

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