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Son Dakika: Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti

19.02.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti

Türkiye'nin hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti. Saraç'ın vefat haberini Bakan Koca duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mehmet Emin Saraç'ın hayatını kaybettiğini duyurarak baş sağlığı diledi.

Koca'nın mesajı şöyle: "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun."

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.

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