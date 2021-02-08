Son dakika! Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce, Türkiye'yi bu iktidardan ve muhalefetten kurtaracaklarını belirterek yeni parti için isim ve logo hazırlıklarının hepsinin tamam olduğunu söyledi. İnce'nin açıklamaları şöyle :
"Hanehalkı borcu 2.5 yılda yüzde 38 artmış. Onun için istifa etmelisin sayın Erdoğan. Bugün yumurta 1 lira, onun için istifa etmelisin. Elektrik 2.5 yılda yüzde 70 pahalılanmış. Ayçiçeğ yağı 11.9 TL. Yüzde 125 artmış. Ayrıca meydanlarda ben de Erdoğan da söz verdi. Kamu görevlilerine 3600 ek göstergeyi verecektin ne oldu? Cemevlerine hukuki statü ne oldu? Görevinin yarısı bitti, hiçbir sözünü tutamadın. Türkiye'nin kaderi bu olamaz. Büyük sorunlar köhnemiş yöntemlerle çözülemez. Biz Türkiye'ye bir seçenek olacağız. Özgür bir Türkiye yaratacağız.
İktidara bunu söyledik. Gelelim muhalefete. Parti içi demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz. Atatürk isminin silindiği AKP iktidarında Atatürk diyemeyen CHP yöneticilerinin de olması içimizi kan ağlatmaktadır. Potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet CHP'dir. Hem erken seçim deyip hem de yüreklice istifa et diyemiyorsan o koltukta niye oturuyorsun? Birbirlerini de koruyorlar. İkisi de birbirinden beter. Biri merkezde iktidar, biri belediyelerde iktidar. Biri muhalefet falan değil, o da iktidar. Mutlu bir azınlık var ülkede. Bu ülkeye hayır gelmez. Biz bu düzeni değiştireceğiz.
Atatürk'ün kurduğu CHP kendi ilkelerinden uzaklaşmıştır. İdeolojik savrulmalar yaşamaktadır. Yöneticiler ile seçmen arasında derin bir uçurum oluşmuştur. Cefasını çekenler başka sefasını sürenler başka. CHP artık bir tabeladan ibaret. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yılın sonunda kafamda siyah saç kalmadı. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm. Hala kurucu değerlere sımsıkı bağlıyım. Kimlerle yolumu ayırıyorum? ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip, Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Ben askeri değilim, yoldaşıyım diyenlerle yollarımı ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıdır, sen askerisin. İsmet Paşa yoldaşıdır, sen askerisin. Asla, asla, asla olmayacak bir şeyi söyleyeyim. Bizim asla işimiz olmayacak tek bir yer var, o da Cumhur İttifakı. Biz 50+1'i alacağız.
Muhalefeti bölme yok. Bölme parlamenter sistemde. Bu sistemde bölme olmaz. İnsanları korkutarak tutmaya çalışıyor. Bölmek için Cumhur İttifakı'nın yanına gitmek lazım. Allah kahretsin başka verecek yer yok, onun için CHP'ye oy veriyorum diyenlere bir seçenek sunuyoruz biz.
Çok kısa sürede, sizlerle bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde, parti meclisi toplantı salonumuzda yapacağız. Sosyal medyadan tutun, patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. Onu bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım. CHP'den bugün istifa edeceğim. Biraz sonra e-Devlet'ten istifa edeceğim. 42 yıllık bir emek var, gerekçesini de hafta içinde yazılı olarak göndereceğim. İstifa eden 3 milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. Partinin adını kurmadan, İYİ Parti'den sonra gruptaki en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız, bu başlangıç."
İnce, açıklamasından yaklaşık 3 saat sonra e-devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti.
CHP’den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.
Üç milletvekilinin istifasının, CHP yönetimi tarafından, "saray operasyonu" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren İnce ve birlikte hareket etiği muhalif kanat, partileşme sürecini de netleştirdi.
2002 seçimlerinde Yalova Milletvekili seçilerek meclise giren, 2007 ve 2011 seçimlerinde de CHP milletvekilliğini sürdüren İnce, 2014 yılında Kılıçdaroğlu’nun karşısında girdiği genel başkanlık yarışını kaybetmiş, 2015 kurultayında ise yeterli imzayı toplayamadığı için resmen aday olamayınca yarışa girememişti.
İnce, partili cumhurbaşkanlığı getiren sistemin ilk seçiminde de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa girmiş, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yapmış, sonuçta da, 15 milyon 216 bin oyla yüzde 30,67 oy oranına ulaşmıştı.
İnce, Memleket Hareketi adıyla başlattığı parti kurma çalışmaları kapsamında Türkiye çapında gezilere çıkmış, 50 ili dolaşmıştı.