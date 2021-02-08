Son dakika! Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce, Türkiye'yi bu iktidardan ve muhalefetten kurtaracaklarını belirterek yeni parti için isim ve logo hazırlıklarının hepsinin tamam olduğunu söyledi. İnce'nin açıklamaları şöyle :

"Hanehalkı borcu 2.5 yılda yüzde 38 artmış. Onun için istifa etmelisin sayın Erdoğan. Bugün yumurta 1 lira, onun için istifa etmelisin. Elektrik 2.5 yılda yüzde 70 pahalılanmış. Ayçiçeğ yağı 11.9 TL. Yüzde 125 artmış. Ayrıca meydanlarda ben de Erdoğan da söz verdi. Kamu görevlilerine 3600 ek göstergeyi verecektin ne oldu? Cemevlerine hukuki statü ne oldu? Görevinin yarısı bitti, hiçbir sözünü tutamadın. Türkiye'nin kaderi bu olamaz. Büyük sorunlar köhnemiş yöntemlerle çözülemez. Biz Türkiye'ye bir seçenek olacağız. Özgür bir Türkiye yaratacağız.

CHP'YE ÇOK SERT ELEŞTİRİ

İktidara bunu söyledik. Gelelim muhalefete. Parti içi demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz. Atatürk isminin silindiği AKP iktidarında Atatürk diyemeyen CHP yöneticilerinin de olması içimizi kan ağlatmaktadır. Potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet CHP'dir. Hem erken seçim deyip hem de yüreklice istifa et diyemiyorsan o koltukta niye oturuyorsun? Birbirlerini de koruyorlar. İkisi de birbirinden beter. Biri merkezde iktidar, biri belediyelerde iktidar. Biri muhalefet falan değil, o da iktidar. Mutlu bir azınlık var ülkede. Bu ülkeye hayır gelmez. Biz bu düzeni değiştireceğiz.