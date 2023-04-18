Son dakika: Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler! 'Terörden daha büyük bela' deyip açıkladı

Son dakika: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ben cumhurbaşkanı seçilirsem, yargıyı bağımsızlaştırmamız lazım. Bu iktidar döneminde yapılan bütün ihaleleri inceleteceğiz. Bir şaibe varsa, yargıya teslim edeceğiz. Bizim kimseye ceza vermek gibi hakkımız yok. Usulsüzlük varsa yargıya verirsin, yargı gereğini yapar.

'ARKADAŞLARIMA BİR TANE DAVET GELMEDİ'

Ankara 1. bölge 1. sıra adayı mülkiyede profesör. İpek Özkan Sayan. İstanbul'da 1. bölge 1. sıra Serkan İleri. Boğaziçi inşaat mezunu. Mersin 1. sıra adayımız Hacettepe mezunu bir hekim. Muğla 1. sıra adayımız Bilkent mezunu genç bir kardeşimiz. Bursa 1. sıra adayı eski müsteşar yardımcısı. Çağırdınız da haberiniz mi olmadı. Basın toplantısı yaptım, bütün MYK'yı tanıttım. Gazetecilere sadece beni değil arkadaşlarımı da davet edin dedim. Bir tane davet gelmedi.

'SU KRİZİ TERÖRDEN DAHA BÜYÜK BELA'

Dolar 8-10 lira olacak dediğimde herkes bana güldü. Deprem bir beka meselesi dediğimde herkes bana gülüyordu. Şimdi su krizi kapıda. Terörden daha büyük bela. Bu öngörülerimin hepsi tutuyorsa ben falcılarla mı çalışıyorum, uzmanlarla mı? Hepsini ben bilmiyorum elbet.

