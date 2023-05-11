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  4. SON DAKİKA | Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası CHP'li isimlerden dikkat çeken paylaşımlar! 'Tarih bu fedakarlığı unutmayacak'

SON DAKİKA | Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası CHP'li isimlerden dikkat çeken paylaşımlar! 'Tarih bu fedakarlığı unutmayacak'

11.05.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce'nin açıklaması sonrası CHP'li isimler sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. İnce'nin kararına ilişkin 6'lı masadan ilk yorum ise Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi. İşte İnce'nin çekilme kararı sonrası yapılan o paylaşımlar...

SON DAKİKA | Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası CHP'li isimlerden dikkat çeken paylaşımlar! 'Tarih bu fedakarlığı unutmayacak'

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce'nin çekilmesi sonrası CHP'li isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.

'TARİH BU FEDAKARLIĞI UNUTMAYACAKTIR'

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Muharrem İnce’ye yapılan komploları yeniden en şiddetli şekilde kınıyorum. Sayın İnce, büyük bir fedakarlık yaparak adaylıktan çekilmek suretiyle Türkiye’nin önünü açmıştır. Bu ülkede adaletin kalmadığını da herkesin yüzüne haykırmıştır. Bir Cumhurbaşkanı adayının itibarını koruyamayan hükümeti ise kınıyorum. Muharrem İnce'yi de aldığı bu tarihi karardan dolayı kutluyorum. Tarih bu fedakarlığı unutmayacaktır."

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KILIÇDAROĞLU İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

CHP'li Gürsel Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İnce ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte şu notu paylaştı;

"Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası’na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için."

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'YENİDEN HOŞ GELDİN'

CHP Gençlik Kolları resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Kılıçdaroğlu ile İnce'nin sarıldığı bir fotoğraf ile şu ifadeler kullanıldı;

"Halil İbrahim sofrasına yeniden hoş geldin Muharrem İnce. Türkiye’yi sevenler kazanacak."

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6'LI MASADAN İLK YORUM

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi.

Uysal, "Milletin muhakemesini bulandırmamak adına Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum. Allah'ın izniyle kalan sürede bu büyük başarıyı, birinci turda tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde milletimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.

Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

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