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Son Dakika: Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden istifa etti

27.12.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Röportaj sırasında kameralar önünde muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa ettiğini duyurdu. Sarıkaya'nın skandal hareketi sosyal medyada, medya sektöründe ve meslek örgütlerinde büyük tepki çekmişti.

Son Dakika: Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden istifa etti

Son dakika haberine göre Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa ettiğini duyurdu.

Sarıkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Hatasını anlayıp anında özür dileyen, mesleğine kendi kararıyla ara veren tarafıma yargısız infaz uygulayan Yönetim Kurulunuzun işini kolaylaştırmak için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Habertürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirdiği sırada İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin ise olaya tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya, olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıklamıştı.

Son Dakika: Muharrem Sarıkaya görevinden istifa ettiSon Dakika: Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti


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