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Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" suçundan yargılandığı davada karar verildi

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının ikincisi bugün Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Bir yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan kamu davasında beraat kararı çıktı.

Davaya katılan Murat Başoğlu’nun avukatı Fatih Volkan mahkeme çıkışında dava ile ilgili gizlilik kararı olduğunu ama davadan Murat Başoğlu’nun beraat ettiğini söyledi. Burcu Başoğlu Kabadayı'nın avukatı Bihter Tezcan ise mahkeme çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “Beraat kararı aldık. Hakim bey dosyamıza beraat kararı verdi. Bu dosya şimdilik bizim için kapandı” ifadelerini kullandı.

BURCU BAŞOĞLU'NUN EŞİNE 6 AY UZAKLAŞTIRMA

Avukat Tezcan, Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi ile boşanma davasının devam ettiğini söyleyerek, "Biliyorsunuz boşanma davası halen devam ediyor. Boşanma davasındaki gizlilik kararı da halen devam ediyor. Burcu hanım Selçuk beye, eşine de dava açtı. Kendisi de maddi manevi tazminat talepli boşanma davası açtı. O davada gizlilik de devam ediyor. Selçuk bey hakkında 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı verildi. Selçuk bey ret talebinde bulundu ama hakim bey uygun görmedi. O karar da kesinleşti biz bundan sonra boşanma davası dosyamıza odaklanacağız" dedi.

Murat Başoğlu ile Hande Bermek böyle görüntülendiMurat Başoğlu ile Hande Bermek böyle görüntülendi

YALAN HABERLERE DAVA AÇACAKLAR

Yazılı ve görsel basında çıkan yalan haberler için de dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Avukat Tezcan, şu sözlere yer verdi: “Yüz tanıma sistemi ile inceleme yapıldığı haberlerinin hepsi yalan. Onlarla ilgili de yasal haklarımızı kullanacağız. O sırada yayın yasağı halen devam ediyordu bütün bu konularla ilgili bu yayın yasağını ihlal eden gerçekten yalan haber yapan, olmayan şeyleri yazan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı geçen yaz, Bodrum'da teknede öpüşürken görüntülenmişti. Iki taraf da ensest ilişkiyi yalanlamıştı. Murat Başoğlu, öpüştüğü kadın için "Sahilde tanıştığım bir turist. Adı Olga" demişti. 'Hayasızlıktan' dava açılan ikilinin 1 yıl hapsi istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
murat başoğlu Burcu Başoğlu

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Sanki yakalandığı kişi 18 yaşından küçük. Kendi kararlarını verebilecek kadar büyük 2 kişi. 1. Dereceden akrabası da değil. Eee bu kadar neden abartılıyor anlam veremiyorum.
AMCA DEMEK BABA DEMEKTİR.. CAHİL AVRUPADA YETİŞMİŞ KIZ BUNU BİLEMEZ BELKİ AMA MURAT BAŞOĞLU SEN İNSANLIĞINDAN UTAN.. ALLAH IN LANETİ ÜZERİNİZE OLSUN.. CEHENNEM SİZİN GİBİLER İÇİN VAR
Yani bu hayasızlığa devlet onaymı vermiş oluyor.
Bu ülkede adaletin a sı var mi
ne bekliyordunuz ki? :D
TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLAN KİŞİLERİ HABER OLARAK VERMEK DOĞRU DEĞİL BU KİŞİLERİ İTİBAR ETMEMEK EN DOĞRUSU ALLAH ISLAH ETSİN
işte adalet bukadar midesizler
ne ahlaksız insanlarsınız burcu ve murat baş oğlu yüzsüz burcuda eşine mahkeme açıyor bu ne ahmaklık !
sanki normal bir dava gibi anlatıyor
koca hem aldatıldı hem de suçlu çıkacak. adaletini seveyim Türkiyem. bu kadın milletinden de korkulur....
Körler sağırlar birbirini ağırlar. Belliydi zaten dava sonucu adamın eşi halâ onunla birlikte ayni evde kalıyor. Hepsinin maşallahı var 5XL geniş mideleri. Pesss
alan menmun satan menmun bunlara gelince böyle başkası yapsa öyle ne diyeyim sosyetete demekki buşekilde yürüyor işler kolay gelsin
Reziller midesizler ciğersizler ince bağırsaksızlar !!!
heyt be yavrum adaletini seveyim senin Türkiye... hakim savcı yarın öbür gün biz de böyle bir halt yeriz beraat verelim demiş galiba;)
adalet karşısında aklanmışlar. ya vicdanlar?
ülke savaştayken bu saçma olaylar ile kim ilgileniyor. kim kime ne yaptıysa ülkeyi ilgilendirmez. aile içi meselesi türkiye meselesi oldu. bu ne biçim saçmalık.
atın bunu içeri.
Yetişkinlerle uğraşacağınıza çocuk istismar edenlerle uğraşın!
bu ne biçim karar ? ensest ilişkinin önünü mü açmak niyetiniz ? Rezalet
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