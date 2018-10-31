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SON DAKİKA! Gözaltına alınan Murat Başoğlu adliyeye sevk edildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

Bodrum’da sunucu Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşı Emre Dönmez’i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamlanan Başoğlu adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA! Gözaltına alınan Murat Başoğlu adliyeye sevk edildi

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü sunucu Murat Başoğlu, boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Bodrum’un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii’nde Sadiye Hande Bermek (48) ile iddiaya göre boşandığı eşi Murat Başoğlu (50) arasında ailevi nedenlerden sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Bermek’in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez (47) ile Murat Başoğlu arasında arbede yaşandı. Sönmez ve Başoğlu, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi’ne giderek rapor alıp taburcu oldu.

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ESKİ EŞE ÖLÜMLE TAHDİT VE DARP!

Olaydan sonra Başoğlu, jandarma tarafından Sadiye Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği, ayrıca Emre Sönmez’i ise darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başoğlu ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Başoğlu hakkında 6284 sayılı ’Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında, 3 ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sunucu Murat Başoğlu'nun (50) Bodrum'da geçen yaz bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu (35) ile özel görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu. Çirkin skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti.

AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM ETMİŞLERDİ

Ancak Hande Bermek ile Murat Başoğlu aynı evde yaşamaya devam etmişti.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
uğraşmayın artık adamla... Illa intihar ettirene kadar uğraşacaksınız
Bu şerefsiz hala yaşıyor mu?
utanmaz herif.
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