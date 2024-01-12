Son dakika | Murat Kurum ve AK Parti çıkışından sonra gözler Erbakan'a çevrildi! Yeniden Refah, Aydal'ın o sözleri için "Partiyi bağlamaz" dedi

Son dakika haberi: AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından yerel seçim atmosferi hayli hareketli! Yeniden Refah Partisi'nin son kararı merakla beklenirken Doğan Aydal'ın AK Parti ve CHP çıkışı ses getirdi.

YENİDEN REFAH İLE AK PARTİ ARASINDA 'İSTANBUL' ÇATLAĞI MI?

Aydal, "Biz AK Parti'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar" demişti.

GÖZLER FATİH ERBAKAN'IN AÇIKLAMASINA ÇEVRİLDİ

Aydal'ın kriz yaratan sözleri sonrası Yeniden Refah Partisi'den önemli bir açıklama geldi. Fatih Erbakan'ın vereceği mesajlara dikkat çekilen açıklama şöyle:

"Yeniden Refah Partimiz’in yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkanımız’ın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur."