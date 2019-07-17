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Son dakika! Mürted'e 14'üncü uçak indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Rusya'dan alınan S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 13 ve 14'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya'dan alınan S-400'lere ilişkin yeni bir açıklama geldi. MSB yaptığı açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda bugün 13 ve 14'üncü uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi." dedi.

HANGARLARA TAŞINACAK

Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.

12 UÇAK GELMİŞTİ

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk beş gününde toplam 12 uçak Türkiye’ye gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
S-400 Mürted Hava Meydan MSB

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi malzeme geldide montajı olmayacak diyorlar varmı öyle birşey süs bitkisimi
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