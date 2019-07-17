Son dakika! Mürted'e 14'üncü uçak indi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya'dan alınan S-400'lere ilişkin yeni bir açıklama geldi. MSB yaptığı açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda bugün 13 ve 14'üncü uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi." dedi.

HANGARLARA TAŞINACAK



Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.

12 UÇAK GELMİŞTİ



Rusya'dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk beş gününde toplam 12 uçak Türkiye’ye gelmişti.

