Muş'tan kahreden haber! Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu. Akıntıya kapılan bir çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATA DÖNDÜ

Öğrencilerden Olayda, İbrahim Demnilek, Rohat Burukanlı ile Muhammed Demir'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Boran Yıldırım ise kaldırıldığı Malazgirt Devlet Hastanesi'nde yeniden hayata döndürüldü. Kalbi yeniden çalıştırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Akıntıya kapılan çocuğun bulunması için olay yerine çağrılan dalgıç, jandarma timleri, polisi ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kayıp olan Taner Güven isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

MUŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA