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Muş'tan kahreden haber! Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Muş’un Malazgirt ilçesinde serinlenmek için Murat Nehri’ne giren çocuklardan 3’ü boğularak hayatını kaybederken, 1 çocuk kaldırıldığı Malazgirt Devlet Hastanesi'nde yeniden hayata döndürüldü. Akıntıya kapılan 1 çocuğun ise akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu. Akıntıya kapılan bir çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATA DÖNDÜ

Öğrencilerden Olayda, İbrahim Demnilek, Rohat Burukanlı ile Muhammed Demir'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Boran Yıldırım ise kaldırıldığı Malazgirt Devlet Hastanesi'nde yeniden hayata döndürüldü. Kalbi yeniden çalıştırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Akıntıya kapılan çocuğun bulunması için olay yerine çağrılan dalgıç, jandarma timleri, polisi ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kayıp olan Taner Güven isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

MUŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Nehri kenarında piknik yapan çocukların serinlemek için suya girdiğini, bazı çocukların akıntıya kapıldığını belirtti.

Çocuklardan 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma, sağlık, jandarma ve polis ekiplerimiz olay yerinde."

(AA / İHA)

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muş Murat Nehri Son dakika

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
O COCUKLARA ARSPÇA ÖĞRETINCEYE KADAR...YUZME ÖĞRETSEYDINİZ...BU GÜN YAŞİYOR OLURLARDI..
Allah rahmet eylesin.Ailelerine sabır versin.
BELEDİYELER HAVUZ AÇSIN ÖĞRENMEK İSTEYENLERE ÜCRETSİZ KURS VERSİN BU NE YA ÇÖZÜM
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