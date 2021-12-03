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Son dakika: Musa Orhan hakkında karar verildi

03.12.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Son dakika: Musa Orhan hakkında karar verildi

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Musa Orhan
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