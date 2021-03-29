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  4. Son Dakika: Mustafa Şentop'tan Montrö tartışmasıyla ilgili açıklama: Herhangi bir sözleşme ismi zikretmedim

Son Dakika: Mustafa Şentop'tan Montrö tartışmasıyla ilgili açıklama: Herhangi bir sözleşme ismi zikretmedim

29.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasetteki Montrö tartışmalarına yönelik "Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetle o anda aklına gelen bazı anlaşmaların isimlerini zikrederek, ben yine herhangi bir anlaşma isimleri söylemeden iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Mustafa Şentop'tan Montrö tartışmasıyla ilgili açıklama: Herhangi bir sözleşme ismi zikretmedim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyasetteki Montrö tartışmalarına yönelik açıklamalar da yapan Şentop, "Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim." dedi.

Şentop'un açıklamasından satır başları:

Okul bahçesindeki Atatürk büstlerine yönelik alçak saldırı girişimi olduğunu öğrendim. Büstün altındaki kaideler üzerine bazı yazılar yazıldığını tespit ediyor jandarma ve polis. Tahkikat devam ediyor. 3 okulda olduğuna göre planlı bir hareket, provokasyon olduğunu düşünüyorum. Kameralar üzerinden yapılan bazı tespitler var. Gerekli şekilde cezalandırılacağını düşünüyorum.

MONTRÖ TARTIŞMASI

Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetle o anda aklına gelen bazı anlaşmaların isimlerini zikrederek, ben yine herhangi bir anlaşma isimleri söylemeden iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim. Bir süre sonra bazı çevrelerin başta Montrö olmak üzere bana yönelik isnatlar olduğunu gördüm. Gizli saklı beyanat değil, TV'de canlı yayınlanan bir program. Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok. Montrö, Lozan gibi anlaşmaların özel durumu vardır. Ben boşanma ile ilgili hukuki prosedür anlatsam insanları boşanmaya teşvik mi etmiş olurum. Bu kadar saçmalığı anlamakta zorlanıyorum.

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