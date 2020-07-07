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Son dakika! Mustafa Şentop, yeniden Meclis Başkanı seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2020 15:53 | Son Güncelleme

Meclis Başkanlık seçimi tamamlandı. Mustafa Şentop 3.turda 328 oyla Meclis Başkanı seçildi.

Son dakika! Mustafa Şentop, yeniden Meclis Başkanı seçildi

Anayasa ve iç tüzük gereği 27'nci dönem ikinci devre için yapılacak seçimde 5 aday yarışıyor.

AK Parti Tekirdağ milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve Türkiye İşçi Parti İstanbul Milletvekili Erkan Baş aday oldu.

Aday göstermeyen MHP grubu ise, AK Parti'den aday gösterilen Mustafa Şentop'u destekleyecek.

İŞTE İLK TUR SONUÇLARI

TBMM Başkanlık seçimi için ilk tur oyması bitti.

Mustafa Şentop: 324 oy, Haluk Koç: 131, Erol Katırcıoğlu: 50, İmam Hüseyin Filiz: 34, Erkan Baş: 9

Toplam 556 oy kullanırken 8 oy geçersiz sayıldı.

ERKAN BAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

TBMM Genel Kurulunda Başkanlık yarışının ikinci turu başladı. İkinci tur başlangıcında İstanbul Milletvekili Erkan Baş adaylıktan çekildi.

İkinci turda da üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda 4 aday da çoğunluğu sağlayamadı.

Mustafa Şentop 329, Haluk Koç 133, Erol Katırcıoğlu 53, Hüseyin Filiz 36 oy aldı.

Üçüncü tur yapılacak.

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MECLİS BAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

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