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Son dakika! Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeneroğlu, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da partiden istifa etmesi yönünde kanaat bildirdiğini söyledi.

Son dakika! Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında konuşan Yeneroğlu, istifa açıklamasına "Türkiye'nin önünde olan ve Türkiye'nin itibarını zedeleyen insan hakları ihlallerinin kaldırılması noktasında hem partinin yetkili organlarında hem de kamuoyunda eleştirilerimi paylaştım" sözleriyle başladı.
Son iki MKYK toplantısına katılmadığını ifade eden Yeneroğlu, 'rahatsızlıklarının karşılık bulduğuna dair bir ümit taşımadığını' söyledi.

"Bu süreci çok daha fazla sürdürmek makama karşı saygısızlık olur. Konuşmadığım takdirde de inandığım ideallerime saygısızlık olarak nitelendireceğim noktada MKYK'dan istifa ettiğimi cumhurbaşkanımıza ilettim" diyen Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Daha sonra genel sekreterimizle yaptığım konuşmada AK Parti'nin kuruluş felsefesine dönmesi gerektiğini söyledim. Genel sekreterimiz bu görüşlerimi dinledi. Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'den istifa etmem noktasında kanaat bildirdiğini ifade etti."

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