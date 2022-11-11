SON DAKİKA | Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi: Müzisyen Onur Şener'in, istek parça tartışması sonrası öldürülmesiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.
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