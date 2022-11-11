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SON DAKİKA | Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

11.11.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Müzisyen Onur Şener'in, istek parça tartışması sonrası öldürülmesiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

SON DAKİKA | Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

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