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Son dakika: Nafaka sistemi değişiyor! İşte masadaki yeni formül

25.12.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre nafakaya yeni düzenleme yolda. Gelen bilgilere göre yeni yargı paketi içerisinde süresiz nafaka ile ilgili yeni modeller de yer alacak. Üzerinde çalışılan yeni nafaka formülüne göre, nafaka koca tarafından belli bir süre ödenecek, süre bittikten sonra ise çalışmayan kadına ödeme devlet tarafından yapılacak. İşte son dakika nafaka haberinin detayları...

Son dakika: Nafaka sistemi değişiyor! İşte masadaki yeni formül

Son dakika haberi... Son yıllarda sıkça gündeme gelen nafaka konusuyla ilgili yeni düzenlemeler yolda. Konuyla ilgili alınan bilgilere göre, yeni yargı paketinde nafaka ve boşanma konusunda yaşanan sorunlara ilişkin çözümler ve yeni modeller yer alacak. Buna göre, boşanmaların kolaylaştırılması ve nafakaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yargı paketi, yeni yılın öncelikli konularından biri olacak.

SÜRESİZ NAFAKAYA SON, ÖDEME DEVLET TARAFINDAN YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre çalışmayan kadınlara nafaka süresi bittikten sonra devlet tarafından ödeme yapılması modeli değerlendiriliyor. Böylece toplum vicdanında derin yaralar açan çocukların icra yoluyla tesliminin sona erdirilmesinin ardından herkesi olumsuz etkileyen boşanma ve nafaka konusunun da çözülmesi sağlanacak.

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BAKANLIK VE AK PARTİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Adalet Bakanlığı ve AK Parti uzun süredir boşanmalar ve nafaka konuları üzerinde bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaya göre boşanmadan sonra kadına süresiz nafaka uygulaması kaldırılacak. Bunun yerine kademeli bir ödeme üzerinde duruluyor. Evlilik süresi, evlilik süresinin yarısı, belli bir yaştan sonra ise süresiz nafaka ödenmesi gibi çok sayıda alternatif üzerinde çalışılıyor.

DEVLET ÜSTLENECEK

Hazırlıklar sırasında üzerinde durulan en önemli konu ise nafakanın kesilmesi ve kadının kendini geçindirecek bir gelire sahip olmaması halinde yaşanacak sıkıntının nasıl ortadan kaldırılacağı oldu. Üzerinde tartışılan modele göre, mahkeme kadına belli bir süre nafaka ödenmesi kararı verecek.

Bu süre sonunda kadının kendini geçindirecek kadar geliri yoksa devreye devlet girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı fonlar ve kaynaklardan nafaka ödemesine bu noktadan sonra devlet devam edecek. Bu uygulamanın bütçeye büyük yük getireceği için uygulanmasına sıcak bakmayanlar da bulunuyor.

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