Son dakika | "Ankara Belediyesi'ni de bırakırım adaylıktan da çekilirim" dedi, şartını açıkladı: 'Diyanet' iddialarına Mansur Yavaş'tan çok çarpıcı yanıt!

Son dakika haberi: Meral Akşener Kayseri'de düzenlenen mitinge ABB Başkanı Mansur Yavaş ile katıldı. Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın iktidar olması durumunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılacağı söyleminin iftira olduğunu söylerken "Diyanet’in kapatılacağını 6 liderden biri söylediyse söz veriyorum Ankara belediyesini de bırakıyorum adaylıktan da çekiliyorum" diye konuştu. Akşener ise kendisine "PKK'lı" ve "faili meçhulcü" şeklinde eleştiriler geldiğini ifade ederken "Ulan karar verin artık! Ben hangisiyim?" dedi.

YAVAŞ "SÖZ VERİYORUM" DİYEREK AÇIKLADI: BELEDİYEYİ DE BIRAKIRIM ADAYLIĞI DA!

Mitingde ilk konuşmayı gerçekleştiren Yavaş, Diyanet'in kapatılacağı yönündeki söylemlere ilişkin şöyle konuştu:

"Koltuğu bırakmak istemiyorlar, bütün mesele burada. İftiranın birisi şu: Diyaneti kapatacaklarmış. Burada söylüyorum; Diyanet’in kapatılacağını 6 liderden biri söylediyse söz veriyorum Ankara Belediyesi'ni de bırakıyorum, adaylıktan da çekiliyorum. Bunu nerede söylüyorlar? Cami bahçesinde. İyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Bugün 7 milyar insan var. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış. Herkes herhangi bir görüşe sahip olabilir. Kimse kınanamaz. Herkes tercihini yapacak.

"2019 yılında aday olduğumuzda yine aynı şeylerle karşılaştık. Bülent Arınç ’Ankara’yı parsel parsel sattı’ demedi mi? Çocukların altında spor arabalar, televizyon kanalları. Bunlar hepsi rantları için. ’Burayı yönetemez’ dediler. Şimdi de ’Bunlar iş başına gelirse 3 koyunu güdemezler’ diyorlar. Ankara’da 5 katrilyon eski dönemin borcunu ödedik. Bir televizyon programında spiker 'Bu paraları nereden buluyorsunuz?’ dedi. Çalmazsan para bulunuyor.”

"DİYARBAKIR'DA FAİLİ MEÇHULCÜYÜM, KAYSERİ'DE PKK'LIYIM, KARAR VERİN ARTIK!"

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"Sayın cumhurbaşkanı çıkıp bizleri gömmekten bahsediyor. Yahu biz düşman mıyız? Sen kimi gömüyorsun? Sen kendine gel!

"55 bin kayıtlı işsiz var. Onun için bu meydanlara gelip PKK konuşuyorlar.

"Meral Akşener PKK'lı diyorlar. Allah, Allah, Allah. Kayseri'de PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. Ulan karar verin artık! Ben hangisiyim?

NAMUS SÖZÜ OLSUN, KATİLLERİNDEN HESAP SORULACAK!

"Sinan Ateş katledildi ve katilleri görmezden gelindi. Onun için çemkirip iftira atıyorlar. Kereste gibi adamlarsınız, gencecik bir akademisyenin katilini görmezden geldiniz. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak, sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs'tan itibaren namus sözü, yemin olsun ki Sinan Ateş'in katillerinden hesap sorulacak.

"1 ay içinde 100 bin öğretmeni tayin edeceğiz. Staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz.

"DİNOZORCU KARDEŞ VARDI, PARDON JELİBONCU! 16 MİLYAR LİRAYLA..."

"Dinozorcu kardeş var hatırlıyor musunuz? Yok pardon, jeliboncu! Bu dinozor sevdası nedir, ben anlayamıyorum. Harcanan para 16 milyar lira. Haram olsun, zıkkım olsun. 16 milyar lirayla KYK'lı gençlerin borçları silinirdi, kaç fabrika açılırdı, tarımla iştigal edenlerin mazotu, gübresi bedava verilebilirdi.

"Bir de 5'li çetenin affedilen vergilerini düşünün, Türkiye kalkınırdı. Türkiye'nin gerçekten imkanı var.

"2 yıl içinde derhal gönderilecekler.

ERDOĞAN'A TEPKİ: SEN BANA MI DİYORSUN?

"Yalan bu kadar olur mu? Böyle bir yalan, böyle iftira görmedim. Sayın Kılıçdaroğlu diyormuş ki 'Meral hanım Abdullah Öcalan'ı çıkarsak?' Yahu 29 yıldır beni tanıyorsunuz. Böyle bir şey yapabilir miyim ben? Ey Recep bey, sol elinde PKK, sağ elinde Hizbullah var! Sol elinde Kayseri en yüksek şehide, şehit evlata sahip bir şehir. Sen bana mı diyorsun?