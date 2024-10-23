SON DAKİKA | Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş, cansız bedeni ise dereye böyle götürülmüş

Son dakika: Narin Güran cinayetinde sır perdesi henüz tam olarak aydınlatılamasa da 8 yaşındaki Narin'in ölüme gittiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Küçük Narin öldürüldükten sonra Nevzat Bahtiyar tarafından araç ile Eğertutmaz Deresi’ne götürülmüştü.

NARİN’İN DEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ AN ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV'nin haberine göre; Jandarma ekipleri 130 kamera ve 5 bin dakika görüntü izleyip Narin’in dereye götürüldüğü anı tespit etti.

1 SAAT ÖNCESİ DE KAMERADA

Aynı çalışmalar sonucu Narin'in ölümünden yaklaşık 1 saat öncesine ait görüntülerde yolda yürürken ve sonrasında aynı noktadan zıplayarak geri geçtiği görüldü.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ! İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Canice öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada iddianame dün tamamlandı ve bugün iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da görülecek.

4 İSİM İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

12 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.