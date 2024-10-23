HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SON DAKİKA | Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş, cansız bedeni ise dereye böyle götürülmüş

SON DAKİKA | Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş, cansız bedeni ise dereye böyle götürülmüş

23.10.2024 15:01
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
'Deprem, Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek; buna yapı stoku hazır değil'

'Deprem, Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek; buna yapı stoku hazır değil'

Aldatan eski sevgilisinden böyle intikam aldı! Arabasını QR kodlarla kaplattı: "Ankara'da sıradan bir gün"

Aldatan eski sevgilisinden böyle intikam aldı! Arabasını QR kodlarla kaplattı: "Ankara'da sıradan bir gün"

Üsküdar'da polise çekiçli saldırı kamerada

Üsküdar'da polise çekiçli saldırı kamerada

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.10.2024 15:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Jandarma ekipleri 130 kamera ve 5 bin dakika görüntü izleyip 8 yaşındaki Narin'in dereye götürüldüğü anı tespit etti. Aynı çalışmalar sonucu Narin'in ölümünden yaklaşık 1 saat öncesine ait görüntülerde ortaya çıktı. Öte yandan Narin cinayetinde iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da görülecek.

Son dakika: Narin Güran cinayetinde sır perdesi henüz tam olarak aydınlatılamasa da 8 yaşındaki Narin'in ölüme gittiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Küçük Narin öldürüldükten sonra Nevzat Bahtiyar tarafından araç ile Eğertutmaz Deresi’ne götürülmüştü.

NARİN’İN DEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ AN ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV'nin haberine göre; Jandarma ekipleri 130 kamera ve 5 bin dakika görüntü izleyip Narin’in dereye götürüldüğü anı tespit etti.

11

1 SAAT ÖNCESİ DE KAMERADA

Aynı çalışmalar sonucu Narin'in ölümünden yaklaşık 1 saat öncesine ait görüntülerde yolda yürürken ve sonrasında aynı noktadan zıplayarak geri geçtiği görüldü.

12

İDDİANAME KABUL EDİLDİ! İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Canice öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada iddianame dün tamamlandı ve bugün iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da görülecek.

fafaf

4 İSİM İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

12 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Fuat'ından acı haber geldi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Fuat'ından acı haber geldi!

'Ersin'e var Ersün'e yok' Emekli olamıyor! Kendine dava açtı

'Ersin'e var Ersün'e yok' Emekli olamıyor! Kendine dava açtı

Bahçeli, atılan ipi istedi! Odaya asacak

Bahçeli, atılan ipi istedi! Odaya asacak

Tarihi çağrımızdır' diyerek meydan okudu!

Tarihi çağrımızdır' diyerek meydan okudu!

Emekli subay polise çekiçle saldırdı! Avukat oğlu silahla ateş etti

Emekli subay polise çekiçle saldırdı! Avukat oğlu silahla ateş etti

Kürsüden ip attı: Öcalan'ı asamadınız milletin hayallerini astınız!

Kürsüden ip attı: Öcalan'ı asamadınız milletin hayallerini astınız!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.