Son dakika: Narin hakkında herkesin merak ettiği o soruyu Adalet Bakanı Tunç yanıtladı! Amcanın arabasındaki kan Narin'e ait

Son dakika: Adalet Bakanı Tunç, "Narin’e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı. Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin’in canlı olarak bulunması." açıklamasını yaptı.

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