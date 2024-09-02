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  4. Son dakika: Narin hakkında herkesin merak ettiği o soruyu Adalet Bakanı Tunç yanıtladı! Amcanın arabasındaki kan Narin'e ait

Son dakika: Narin hakkında herkesin merak ettiği o soruyu Adalet Bakanı Tunç yanıtladı! Amcanın arabasındaki kan Narin'e ait

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
02.09.2024 20:43
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Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kayıp Narin olayıyla ilgili yeni gelişmeleri açıkladı. Bakan Tunç, ""Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin’in canlı olarak bulunması" dedi.

Son dakika: Narin hakkında herkesin merak ettiği o soruyu Adalet Bakanı Tunç yanıtladı! Amcanın arabasındaki kan Narin'e ait

Son dakika: Adalet Bakanı Tunç, "Narin’e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı. Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin’in canlı olarak bulunması." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Narin Güran
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