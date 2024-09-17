Son dakika | Narin hakkında merak edilen soru yanıt buldu: Nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Amca Güran'ın arabasından yaşananlar da dikkat çekti

Son dakika haberi: Tavşantepe'deki cinayetle ilgili sır perdesi aralanıyor. Türkiye'yi sarsan cinayetin üzerinde hala sis bulutları var ancak gizemler bir bir çözülüyor. Son olarak küçük Narin'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı.

SON DAKİKA | NARİN'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Adli Tıp'ın otopsi sonucu belli oldu. Rapora göre Narin Güran boğularak öldürüldü.

ÖNCE AMCASININ ELİNE, SONRA ARABAYA BULAŞMIŞ

Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuş, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız olarak bulunmuştu. Cinayetle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında cinayete ışık tutacak yeni bilgiler de ortaya çıktı. CNN Türk'ün aktardığı bilgilere göre; boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

Narin'in amcası Salim Güran, aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in DNA'sıyla eşleşmesi üzerine gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.

11 KİŞİ TUTUKLU

Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturmada hakkında işlem başlatılan 26 zanlıdan 11’i tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Narin Güran’ın amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran da bulunuyor.

Öte yandan bugün yenge Hediye Güran tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.